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لبنان

هذا ما جرى قبل قليل في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
14-04-2024 | 05:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول إشكال فردي، اليوم الاحد، في مخيم عين الحلوة.


ووفقاً للمعلومات، أدى الاشكال الى وقوع اصابتين.
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