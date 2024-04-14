شركة طيران أوروبية تعلّق رحلاتها الى لبنان حتى الغد على الأقل

اعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، اليوم الأحد، أنها ستعلق رحلاتها إلى عمّان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى غد الاثنين على الأقل في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وقالت في بيان إن الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ستعمل أيضا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل المنظور.