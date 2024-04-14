الرئيس سليمان: علينا أن نحيّد بلدنا عن الصراعات التي نشبت وستنشب

قال الرئيس السابق ميشال سليمان في تصريح اليوم: "أحد مبارك ولعن الله الحرب… كل دولة اعتدت علينا وخرقت اجواء لبنان وقصفت مطاره وجسوره وبناه التحتية واحتلت اراضيه… وايضاً تلك التي هيمنت على قراره وانتهكت سيادته وتلاعبت بنظامه وشجعت على تجاوز دستوره وقوانينه ودعمت التسلح خارج القوى الشرعية واغتالت شخصياته وسجنت ايناءه... جميعها ستنال عقابها وستتناحر في ما بينها.. وعلينا ان نحيّد بلدنا عن الصراعات التي نشبت وستنشب في ما بينها… لا شماتة والرحمة للابرياء والضعفاء … ولكن ارض لبنان، ارض مقدسة".

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