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لبنان

شاركت في انتخابات نقابية.. أول اطلالة لزوجة باسكال سليمان بعد رحيله (صور)

Lebanon 24
14-04-2024 | 06:19
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شاركت زوجة منسق "القوات اللبنانية" في جبيل الراحل باسكال سليمان، المهندسة ميشلين وهبه في انتخابات نقابة المهندسين.

وكانت قد انطلقت عند التاسعة من صباح اليوم الاحد، عملية انتخاب نقابة المهندسين في بيروت والشمال.
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وأعلن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، أن "الانتخابات ستجري اليوم من التاسعة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء، وفق ما هو مقرر".
 
 



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