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لبنان

بيان جديد لـ"طيران الشرق الأوسط".. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 07:37
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليوم الاحد 14 نيسان  2024 وفق التالي:
 
 
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العائدة إلى بيروت:
 
 
وكانت "طيران الشرق الأوسط"، قد أعلنت في بيان سابق أن رحلتيها الى الدوحة وأبو ظبي سوف تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم.
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