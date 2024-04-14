أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليوم الاحد 14 نيسان 2024 وفق التالي:

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العائدة إلى بيروت:

وكانت "طيران الشرق الأوسط"، قد أعلنت في بيان سابق أن رحلتيها الى الدوحة وأبو ظبي سوف تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم.