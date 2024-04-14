ماذا أعلنت هيئة المهندسين في "التيار"؟

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استنكرت هيئة المهندسين في "التيار الوطني الحر"، في بيان اليوم، كل حملات التشويش ورمي الفتن فيما بين أعضاء اللائحة الواحدة، مؤكدة إحترامها لجميع مكوّناتها.وشددت في بيانها على أن الاشاعات التي تُرمى لا تمت إلى أخلاق التياريين بصلة.وفي هذا الإطار، جددت هيئة المهندسين في التيار دعوتها للمهندسين المنتسبين والحلفاء للتصويت بكثافة "للائحة لنرجع نقابة".