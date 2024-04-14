حمية: سير العمل في المطار يعود تدريجاً لطبيعته

Advertisement

تفقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، قبل ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي، يرافقه المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري وعدد من الضباط ورؤساء المصالح والوحدات في المطار. وقد جال في بعض اقسام المطار، حيث استهل جولته من برج المراقبة، وأثنى على عمل المراقبين الجويين وكل موظفي المديرية العامة للطيران المدني وكافة الأجهزة الأمنية العاملة في المطار.ومن برج المراقبة، كان للوزير حميه كلمة تناول فيها ما شهده مطار بيروت الدولي خلال الساعات الماضية وقال: "وفقا للتطورات التي حصلت على المستوى الإقليمي تم التنسيق مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعد التنسيق مع الرئاسات وحرصا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية وسلامة الناس المسافرين من والى المطار تم إتخاذ إجراء احترازي بإقفال الأجواء الجوية أمام الطائرات المغادرة او القادمة حتى السابعة صباحا. وبعد السابعة صباحا اتخذت إجراءات بتعليق موضوع إقفال الأجواء اللبنانية وأصبحت تلك الأجواء مفتوحة لكل شركات الطيران، واليوم ارسلت شركة طيران الشرق الأوسط عددا من طائراتها الى أوروبا وتعمل على جدولة رحلاتها والشركات العربية والعالمية تعيد جدولة رحلاتها، وبالتالي سيعود العمل بشكل تدريجي الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".ولفت الى انه "بطبيعة الحال عندما نمر بأزمة كبيرة لا بد من حصول بعض الارباك من أجل إعادة العمل مجددا وهذا امر طبيعي ويحدث، والمديرية العامة للطيران المدني والأجهزة العاملة في المطار بكامل عديدهم موجودين في المطار لتسهيل عمل الشركات والمسافرين من والى المطار".وأشار الى ان "المديرية العامة للطيران المدني تتواصل مع كل شركات الطيران لجدولة رحلاتهم"، مؤكدا ان "مطار بيروت اجواؤه مفتوحة لكل الطائرات والشركات هي المعنية بجدولة رحلاتها عبر طائراتها والمديرية العامة للطيران المدني تقوم بكل ما هو مطلوب منها لتسهيل العمل على أكمل وجه".ولفت حميه الى انه "بدءا من اليوم سيعود انتظام العمل وتعود الأمور الى طبيعتها" مشيرا الى ان "بعض شركات الطيران ومنها air france أجلت رحلاتها الى الغد وقد ابلغوا ركابهم بذلك".ومن برج المراقبة في المطار، انتقل حميه يرافقه الحسن والكفوري الى قاعة المغادرة في المطار، حيث اضطلع على سير الأمور على كونتورات شركات الطيران وشرح لبعض للمسافرين الذين استفسروا منه عن التأخير الحاصل معهم ، ألية عمل بعض الشركات واعادة جدولة رحلاتها.وختم حميه جولته بإجتماع عقده في المديرية العامة للطيران المدني مع الحسن والكفوري وعدد من الضباط ورؤساء وحدات المديرية لتقييم الوضع في المطار وسير العمل.