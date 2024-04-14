إطلاق نار على منزل في مشروع محرم.. هذا ما حصل في طرابلس!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "خ.ح" أطلق النار من سلاح حربي بإتجاه منزل "ف.ع" بطرابلس في محلة مشروع محرم، مبنى عبدو، من دون وقوع اصابات.



وذكرت المصادر أن مطلق النار فرّ الى جهة مجهولة.



وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.

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