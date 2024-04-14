Advertisement

لبنان

إطلاق نار على منزل في مشروع محرم.. هذا ما حصل في طرابلس!

Lebanon 24
14-04-2024 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1187209-638487037168556561.jpg
Doc-P-1187209-638487037168556561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "خ.ح" أطلق النار من سلاح حربي بإتجاه منزل "ف.ع" بطرابلس في محلة مشروع محرم، مبنى عبدو، من دون وقوع اصابات.

وذكرت المصادر أن مطلق النار فرّ الى جهة مجهولة.

وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إشكال فرديّ تحوّل إلى إطلاق نار
lebanon 24
14/04/2024 20:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار بالقرب من مرفأ طرابلس وسقوط جريح.. ماذا جرى هناك؟
lebanon 24
14/04/2024 20:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري أدلى بصوته في انتخابات نقابة مهندسي طرابلس
lebanon 24
14/04/2024 20:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصان تعرّضا لإطلاق نار... هذا ما جرى في طرابلس
lebanon 24
14/04/2024 20:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مشروع محرم

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:07 | 2024-04-14
13:01 | 2024-04-14
12:02 | 2024-04-14
12:00 | 2024-04-14
11:52 | 2024-04-14
11:39 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24