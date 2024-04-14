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لبنان

شهيد جديد لـ "الحزب".. هذا اسمه

Lebanon 24
14-04-2024 | 08:58
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أعلن حزب الله اليوم الأحد في بيان، عن استشهاد جهاد علي أبو مهدي "فداء" مواليد عام 1969 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.
 
 
 
 
 
 
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