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لبنان
شهيد جديد لـ "الحزب".. هذا اسمه
Lebanon 24
14-04-2024
|
08:58
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أعلن حزب الله اليوم الأحد في بيان، عن استشهاد جهاد علي أبو مهدي "فداء" مواليد عام 1969 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.
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