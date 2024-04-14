أمر يتعلّق بالنازحين السوريين.. هذا ما طلب في إحدى قرى قضاء جبيل!

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أصدر مختار غرفين فارس فضول بياناً بشان استكمال عملية مسح العمال والنازحين السوريين كافة وتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم.وجاء في البيان: "بناء على القرار رقم 42 تاريخ 02 ايار 2023 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وبناء على القرار رقم 74 تاريخ 12 ايلول 2023 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وبناء على القرار رقم 2023/1 مقررات مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ايلول 2023 بناء على كتاب قائمقام قضاء جبيل بالانابة رقم 2024/175 بناء على مقتضيات السلامة العامة وحفاظا على الانتظام العام، واستكمالا لعملية مسح العمال والنازحين السوريين كافة وتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم، يطلب من كل المواطنين المشغلين والمؤجرين ضمن نطاق بلدتنا غرفين تعبئة استمارة وإيداعنا إياها، وتتضمن كل المعلومات والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية المسح بمهلة ثلاث أيام عمل من تاريخه تحت طائلة اعتباركم ممتنعين عن تطبيق التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية، وسيصار الى الإفادة للجهات المعنية عند عدم التعاون. كما يطلب من كل المواطنين عدم تأجير اي عقار سكني او تجاري أو صناعي لاي نازح قبل التثبت من حيازته على اقامة شرعية في لبنان، ويطلب من كل المواطنين عدم استخدام اي عامل اجنبي غير حائز على شروط الاستخدام المعمول بها".وختم: "يجب التشدد بتطبيق قانون السير وذلك بعدم مرور أي دراجة نارية غير قانونية ضمن أحياء البلدة وبحال وجود أي مخالفة سيصار الى تبليغ الأجهزة المختصة لحجزها بما فيها السيارات والآليات غير القانونية".