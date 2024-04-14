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لبنان

إطلاق نار بالقرب من مرفأ طرابلس وسقوط جريح.. ماذا جرى هناك؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 10:22
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افادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض المدعو "م.ش" لاطلاق نار واصابته بطلقات نارية في قدميه ومؤخرته، وذلك اثناء تواجده بالقرب من مرفأ طرابلس.


كما افادت بأن مطلق النار فرّ وجرى نقل الجريح الى احدى مستشفيات المدينة للعلاج.
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ووفقاً للمصادر، فان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.
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