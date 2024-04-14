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لبنان

عبد المسيح بعد الإدلاء بصوته في إنتخابات المهندسين: النقابة أولا

Lebanon 24
14-04-2024 | 11:02
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أشار النائب المهندس أديب عبد المسيح، خلال الإدلاء بصوته في إنتخابات نقابة المهندسين في الشمال، الى أن "ما نراه ونسمعه وبعد مراجعتي للماكينة الإنتخابية أن الإقبال جيد جداً، خصوصا أنه بعد الفيلم البوليوودي الذي شهدناه ليلا وخوف الناس، فإن إرادة الشعب اللبناني والمهندس خصوصاً في خوض العملية الديموقراطية أقوى من كل شيء، هو يهدف إلى تحسين أوضاع النقابة، والتي تحتاج إلى ذلك فعلاً، وبالتالي ما نراه هو صورة مشجعة نأمل أن تبقى على هذا الشكل".
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وقال: "ندعو من خلالكم جميع المهندسين، بخاصة الشباب للتوافد والتعبير عن رأيهم، كونهم يشكلون مستقبل نقابتهم".
 
 
واضاف: "نتمنى الخير لمن سيفوز وسنقدم التهنئة ونتعاون مع الجميع من أجل نقابة أفضل، بالنسبة لي المؤسسة أهم من أي شخص ومن أي حزب، ما يهمني النقابة أولا".
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