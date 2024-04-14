بيان جديد يخصّ مواعيد الرحلات من "الميدل إيست".. إليكم تفاصيله

أعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أن جميع رحلاتها المجدولة ليوم الاثنين الواقع فيه 15 نيسان 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء الرحلات وفق الجدول المرفق

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