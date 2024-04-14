20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تضامنا مع مسيحيي المناطق الحدودية.. السفير البابوي زار ديرميماس
Lebanon 24
14-04-2024
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا اليوم، بلدة ديرميماس قضاء مرجعيون، في لفتة منه ووقفة تضامنية مع مسيحيي المناطق الحدودية التي تتعرض قراهم إلى القصف من قبل الجيش الإسرائيلي، وانطلاقًا من حرص الحبر الأعظم على الوقوف إلى جانب مسيحيي لبنان بعامة والجنوب بخاصة.
Advertisement
وترأس المونسنيور بورجيا القداس الالهي في كنيسة السيدة لطائفة اللاتين في البلدة، عاونه كاهن الرعية الاب توفيق ابو مرعي وكاهن رعية كنيسة مار ميما للروم الملكيين الكاثوليك الاب جوزيف سليمان، وخادم رعية مار ميخائيل للروم الأرثوذكس الاب سليم اسعد، ومستشار السفير البابوي، بحضور رئيس البلدية الدكتور جورج نكد وأعضاء المجلس البلدي وحشد من المؤمنين.
وبعد الانجيل المقدس، ألقى السفير البابوي كلمة عبر فيها عن فرحته لمشاركة أبناء بلدة دير ميماس القداس اليوم، و"أننا ما زلنا في زمن الفصح، اي زمن انتصار الحياة على الموت، والخير على الشر وزمن السلام"، متمنيا أن "يعم السلام كل لبنان وجنوبه بخاصة".
بعد القداس، كان لقاء مع الأهالي ولقمة ضيافة في قاعة الكنيسة، حيث شكر رئيس البلدية وأبناء البلدة للسفير بورجيا حضوره في هذه الظروف، ونقلوا اليه هموم المرحلة الراهنة، وطالبوه بالمساعدة من موقعه بدعم صمودهم خلال وبعد الحرب عبر تنفيذ مشاريع حيوية، تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وجذب العائلات الى البلدة، اضافة الى بند طارئ واستراتيجي يتعلق بتأمين الحماية الدولية لبضعة ايّام لمزارعي البلدة للوصول الى أرزاقهم وتنظيفها من الحشائش، تمهيدا لفلاحتها قبل قدوم موسم الحرائق.
إشارة الى أنها الزيارة الأولى للسفير البابوي بورجيا إلى الجنوب، إلا أنه ليس غريباً عن لبنان وأزماته ومشاكله، فهو قد خدم في لبنان الى جانب السفير البابوي السابق غابريال كاتشيا كمستشار أول في السفارة البابوية من العام 2010 حتى 2013.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
Lebanon 24
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
14:42 | 2024-04-13
13/04/2024 02:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
16:18 | 2024-04-13
13/04/2024 04:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
17:20 | 2024-04-13
13/04/2024 05:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستصل طائرات إيران إلى إسرائيل؟ إليكم الموعد
Lebanon 24
متى ستصل طائرات إيران إلى إسرائيل؟ إليكم الموعد
16:49 | 2024-04-13
13/04/2024 04:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رد إيران بدأ.. ولن يستجلب الحرب
Lebanon 24
رد إيران بدأ.. ولن يستجلب الحرب
16:30 | 2024-04-13
13/04/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:07 | 2024-04-14
الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة
13:01 | 2024-04-14
ارجاء جلسة مجلس الوزراء غداً.. ولقاء تشاوري في السرايا
12:02 | 2024-04-14
ليل الجنوب مشتعل.. غارات واعتداءات إسرائيلية متواصلة
12:00 | 2024-04-14
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
11:52 | 2024-04-14
في اول تعليق له على الهجوم الإيراني.. هذا ما أعلنه حزب الله
11:39 | 2024-04-14
في طرابلس.. إشكال فرديّ تحوّل إلى إطلاق نار
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
14/04/2024 20:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
14/04/2024 20:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
14/04/2024 20:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24