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لبنان

قبل الإمتحانات الرسمية.. دعوة من الحلبي للطلاب والمعلمين

Lebanon 24
14-04-2024 | 11:25
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دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، "التلامذة والطلاب والمعلمين والأساتذة في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة إلى متابعة الفصل الأخير من العام الدراسيّ ابتداء من يوم الإثنين، بعدما أمضوا عطلة الأعياد المباركة".
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وأعلن الحلبي أنّ "المدارس والمهنيات الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية تبقى مقفلة".

وترك لمديري المدارس والمهنيات الواقعة في منطقة تشهد توترات، حرية اتخاذ القرار لجهة إقفالها أو تركها مفتوحة وذلك بالتنسيق مع مديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية.

وأمل أن "يبذل الجميع الجهود المطلوبة استعدادًا للامتحانات الرسمية والمدرسية النهائية".
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