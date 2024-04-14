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لبنان

في طرابلس.. إشكال فرديّ تحوّل إلى إطلاق نار

Lebanon 24
14-04-2024 | 11:39
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أفادت مندوبة "لبنان24" بوقوع اشكال على اوتوستراد المنية الجديد بين كل من المدعو "ر.ع" و "ن.م" تطور لاحقاً الى سقوط جريح نتيجة اقدام الاول على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاخير واصابتة بطلقات نارية في قدميه ليتم نقل الجريح الى مستشفى الخير للعلاج.
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وأفادت المعلومات عن فرار مطلق النار الى جهه مجهولة، كما عُرف ان الاشكال هو فوري بين الطرفين.
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