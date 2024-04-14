في طرابلس.. إشكال فرديّ تحوّل إلى إطلاق نار

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أفادت مندوبةبوقوع اشكال على اوتوستراد المنية الجديد بين كل من المدعو "ر.ع" و "ن.م" تطور لاحقاً الى سقوط جريح نتيجة اقدام الاول على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاخير واصابتة بطلقات نارية في قدميه ليتم نقل الجريح الى مستشفى الخير للعلاج.وأفادت المعلومات عن فرار مطلق النار الى جهه مجهولة، كما عُرف ان الاشكال هو فوري بين الطرفين.