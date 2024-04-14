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لبنان

ارجاء جلسة مجلس الوزراء غداً.. ولقاء تشاوري في السرايا

Lebanon 24
14-04-2024 | 13:01
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ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غداً واستعيض عنها بلقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وصدر  عن  الامين  العام لمجلس الوزراء محمود مكية الاتي:

السيد نائب رئيس مجلس الوزراء

السيدة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

السادة الوزراء

شعوراً من  رئيس مجلس الوزراء الاستاذ  نجيب ميقاتي بالمسؤولية الوطنية وضرورة استمزاج آراء معظم السادة الوزراء والاستماع اليهم لاسيما في هذا الظرف الدقيق التي تمرّ به البلاد،

قرر السيد رئيس مجلس الوزراء استبدال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة صباح الغد بجلسة تشاورية تُعقد في نفس التاريخ والمكان والزمان المُقرر للجلسة

(الساعة ٩:٣٠ من صباح يوم غد الاثنين الموافق فيه ٢٠٢٤/٤/١٥)

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