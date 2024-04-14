الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة

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ذكر تقرير للاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن أنّ طقسًا متقلبًا ما يزال يسيطر على لبنان حتى مساء الاثنين بحيث ستشهد بعض المناطق اللبنانبة يوم الاثنين امطاراً متفرقة، عشوائية، ويبدأ الطقس بالتحسن اعتباراً من صباح الثلاثاء بحيث ستنحرف موجة حارة، لمثل هذا الوقت، من صحراء ليبيا ومصر باتجاه لبنان والمنطقة وترتفع الحرارة تدريجياً لتبلغ ذروتها يومي الاربعاء والخميس مع 28 درجة ساحلاً و 26 درجة بقاعاً.هذا وسوف تتأثر قطر يوم الاثنين قبل الظهر بمنخفض مداري عالي الفعالية سيسبب هطولات طوفانية مع حبات البرَد بين متوسطة وكبيرة الحجم تترافق مع ارتفاع منسوب المياه على الطرقات بخاصة في المناطق الساحلية الشرقية.امّا الامارات فلها حصة الاسد من المنخفض المداري الذي يحمل امطاراً بين 35 و 170مم في غضون ثلاثين ساعة تقريباً، بخاصة في دبي ورأس الخيمة وخورفكان ومن ثم ابوظبي والعين وما ينتظر هذه المناطق: السيول الجارفة، الفيضانات، صواعق بنسبة 100%، غرق الطرقات والشوارع حيث تكون قوة الامطار، تساقط كميات هائلة من البرد متوسط وكبير الحجم فتتشكل السيول البردية في الامارات وتقفل الطرقات. وسيتمدد المنخفض نحو سلطنة عُمان بفاعلية اقوى من حيث البرد والسيول وجرف الاودية.