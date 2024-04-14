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لبنان

قوة كبيرة من الجيش في بريتال.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 13:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" أنّ  قوة كبيرة من الجيش اتجهت إلى بلدة بريتال.
 
وأفادت المعلومات أنّ هذه القوة تداهم منازل مطلوبين في حيي الشميس والنقار في البلدة.
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الجيش

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