قوة كبيرة من الجيش في بريتال.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان24" أنّ قوة كبيرة من الجيش اتجهت إلى بلدة بريتال.

وأفادت المعلومات أنّ هذه القوة تداهم منازل مطلوبين في حيي الشميس والنقار في البلدة.