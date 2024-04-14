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لبنان

بعد فرز 8 صناديق في انتخابات نقابة المهندسين.. كيف أتت النتائج؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 14:14
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لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت بعد اقفال صناديق الاقتراع قرابة الساعة 7 من مساء اليوم.
وأشارت المعلومات الى تقدم ملحوظ للمرشح فادي حنا في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت بعد فرز 8 صناديق من 20 صندوقاً وتقدم بحوالي 250 صوت على المرشح بيار جعارة الذي تدعمه قوى المعارضة 
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