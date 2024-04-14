اتصال هاتفيّ جمع بين ماكرون والحريري.. ما السبب؟

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بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب في باريس، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً بالرئيس سعد الحريري متمنياً له الصحة والشفاء العاجل. كذلك اتصل بالرئيس الحريري إيمانويل بون مطمئناً عن صحته وذلك منذ أن بدأ فترة الراحة بعد العملية في العاصمة الفرنسية.(النهار)