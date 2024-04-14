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لبنان

شوقي فتفت نقيباً للمهندسين في طرابلس

Lebanon 24
14-04-2024 | 14:36
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فاز المرشح المهندس شوقي فتفت بمنصب نقيب المهندسين في طرابلس على منافسة المدعوم من القوات اللبنانية وتيار المستقبل مرسي المصري، كما فاز معه من أعضاء لائحة “النقابة للجميع” كل من مرشح تيار العزم باسم خياط والمرشح المستقل إيلي عوض عن الهيئة العامة، والمرشح عن فرع الكهرباء ميلاد غنطوس المدعوم من التيار الوطني الحر.
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