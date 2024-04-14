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لبنان

ميقاتي هنأ النقيب شوقي فتفت بفوزه

Lebanon 24
14-04-2024 | 15:13
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هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النقيب الجديد لمهندسي طرابلس والشمال شوقي فتفت، خلال إتصال أجراه معه إثر إعلان نتائج الانتخابات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.
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