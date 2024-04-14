ميقاتي هنأ النقيب شوقي فتفت بفوزه

هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النقيب الجديد لمهندسي طرابلس والشمال شوقي فتفت، خلال إتصال أجراه معه إثر إعلان نتائج الانتخابات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

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