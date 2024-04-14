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لبنان

بعد فوز مرشح التيار في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت.. هذا ما قاله باسيل

Lebanon 24
14-04-2024 | 15:15
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "اكس": "انتخابات نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس برهنت أن التيار الوطني الحر لا زال الرقم الصعب على الرغم من مئات ملايين الدولارات التي دفعت لتشويه صورته وضرب معنوياته وشيطنة المنتمين له.
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التيار مزروع بضمير الأحرار ويعبر عن وجدان الأوادم بلبنان، وحامل قضايا وطنية شريفة. ولمّا بيتوفر للمعركة رموز نضالية، شغّيلة وجدّية بيصير الربح مضمون، وتتبخّر الاحلام والاوهام والدولارات.
امامنا شغل كتير ودرب الانتصار طلوع وبحاجة لجهد وارادة. نحنا صاعدين وبقوة الإيمان والعمل واصلين!
شكراً للمهندسين الذين صنعوا الإنتصار، ولكل الشركاء فيه، ومبروك لفادي حنا الرفيق القديم والنقيب الجديد في نقابة بيروت ولشوقي فتفت النقيب في طرابلس.
مبروك للفائزين، ونحنا لجانبكم لترجع نقابة".
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