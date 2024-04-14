مولوي: لبنان لم يعد يتحمل مشاركة شعب آخر في شؤونه

لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى أن "لبنان لم يعد يتحمل مشاركة شعب آخر في شؤونه الداخلية مثل الكهرباء والعملة والغذاء وهناك حاجة ملحة لعودة النازحين السوريين بشكل آمن إلى بلادهم ".

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وقال عبر الجديد انه "في ظل التطورات الاقليمية موقفنا واضح وهو الالتزام بالقرارات الشرعية التي تحمي لبنان كي نعبر هذه الغيمة التي تمر في الاقليم".



وعن الجلسة التشاورية يوم غد، قال مولوي: "بسبب الظرف الطارىء الذي نعيشه ستكون الجلسة فرصة لابداء الرأي".

وأضاف: "ندعو دائما لتنفيذ القرار 1701 ونحن بالامس اتخذنا التدابير اللازمة لحماية الطيران المدني ونقول انه بالدبلوماسية والاتصالات والاحتكام للشرعية نتجنب الحرب".

وعن جريمة باسكال سليمان شدد مولوي على ان كل التساؤلات تبقى مشروعة الى حين الانتهاء من التحقيق ونيل الفاعل عقابه.

وقال: "التحقيقات مستمرة للتأكد من انها جريمة جنائية او امنية او سياسية والوصول الى حكم عادل لان الحكم العادل يحمي لبنان".