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لبنان

كشف نقاط غامضة

Lebanon 24
14-04-2024 | 18:30
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يركِّز التحقيق في إغتيال منسق القوات باسكال سليمان على كشف بعض النقاط التي ما زالت غامضة لإستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كان ثمة مشغّل للمتهمين السوريين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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