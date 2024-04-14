كشف نقاط غامضة

يركِّز التحقيق في إغتيال منسق القوات باسكال سليمان على كشف بعض النقاط التي ما زالت غامضة لإستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كان ثمة مشغّل للمتهمين السوريين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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