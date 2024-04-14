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لبنان

تكتّم شديد

Lebanon 24
14-04-2024 | 20:30
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أُحيطت محادثات مرشح رئاسي إلى عاصمة أوروبية بتكتم شديد، بإنتظار نتائج التطورات المتلاحقة في المنطقة وما ستسفر عنه التسوية السياسية حول الإستحقاق الرئاسي والمرحلة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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