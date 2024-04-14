غارة إسرائيلية استهدفت فيها منزلاً في صديقين

نفّذ الطيران الاسرائيلي المسيّر غارة استهدفت فيها منزلاً في بلدة صديقين. وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف باتجاه المكان المنزل المستهدف.

وقد استهدفت الغارة استراحة تابعة لملعب ميني فوتبول في بلدة صديقين أسفىت عن سقوط أربعة جرحى.

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