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لبنان

غارة إسرائيلية استهدفت فيها منزلاً في صديقين

Lebanon 24
14-04-2024 | 19:50
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نفّذ الطيران الاسرائيلي المسيّر غارة استهدفت فيها منزلاً في بلدة صديقين. وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف باتجاه المكان المنزل المستهدف.
وقد استهدفت الغارة استراحة تابعة لملعب ميني فوتبول في بلدة صديقين أسفىت عن سقوط أربعة جرحى.
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