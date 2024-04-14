لبنان يرصد بقلق نتائج الدخول الإيراني المكشوف في الحرب

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كتبت سابين عويس في" النهار": الأنظار تتجه الآن إلى ما سيكون عليه رد فعل الحزب على الداخل اللبناني، وسياسة المشاغلة التي انتهجها منذ بدء حرب غزة، ومدى انعكاسها على الملفّ اللبناني ولا سيما في الشق المتعلق بالاستحقاق الرئاسي.ستشهد البلاد استئناف سفراء مجموعة الدول الخمس تحرّكهم مع عودة السفراء إلى مزاولة نشاطهم في بيروت بعد عطلة الأعياد، حيث ينتظر أن يكون لهؤلاء جولة جديدة على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، علماً بأن السفيرة الأميركية ليزا جونسون لن تشارك حكماً في اللقاءين، وهي ستغادر بيروت إلى الولايات المتحدة منتصف هذا الأسبوع. ثم يلتقي هؤلاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.ومن شأن هذا التحرك أن يعيد الزخم إلى الملف الرئاسي، ولا سيما أن التطورات الأمنية الأخيرة باتت تلقي بثقلها على الوضع اللبناني الداخلي، تحت عنوان أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأن أجواء الخماسية قبل الهجوم الإيراني كانت قد عكست دينامية جديدة تحدثت عنها مصادر ديبلوماسية رفيعة، آملة أن تؤدّي إلى خرق حال المراوحة السائدة، والتعويل على مواقف أكثر مرونة من قبل "حزب الله" حيال الملف الرئاسي، بعدما فرض هذا الهجوم معادلات جديدة لا بد من أن تدفع القوى المعطلة إلى السير في تسويات تساعد على النزول عن شجرة التعطيل. وإلا فإن البلاد ستكون أمام مرحلة تصعيد جديدة.