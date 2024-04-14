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لبنان

تضامن فاتيكاني مع مسيحيّي المناطق الحدودية

Lebanon 24
14-04-2024 | 22:15
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زار السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا أمس بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون، في لفتة منه ووقفة تضامنية مع مسيحيي المناطق الحدودية التي تتعرّض قراهم إلى القصف من قبل الجيش الإسرائيلي، وانطلاقاً من حرص الحبر الأعظم على الوقوف إلى جانب مسيحيي لبنان بعامة والجنوب بخاصة. وعبّر بورجيا خلال ترؤسه قداساً في كنيسة السيدة لطائفة اللاتين في البلدة، عن فرحته لمشاركة أبناء بلدة دير ميماس القداس، متمنياً أن «يعمّ السلام كل لبنان وجنوبه بخاصة». وشكر رئيس البلدية وأبناء البلدة للسفير حضوره في هذه الظروف، ونقلوا إليه هموم المرحلة الراهنة، وطالبوه بالمساعدة من موقعه بدعم صمودهم خلال وبعد الحرب عبر تنفيذ مشاريع حيوية.
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