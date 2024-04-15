"إنتخابات المهندسين": حالة انكار عونية

Advertisement

كان واضحا في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي جرت بالامس ان مرشح "التيار" الفائز بمنصب النقيب فادي حنّا حصل على دعم انتخابي كامل، ليس من "حزب الله" فقط انما ايضا من حركة "امل".لكن اللافت ان "التيار" تعامل مع فوزه في المعركة الانتخابية باعتباره انجازا له وحده وتجاوز دعم "الثنائي الشيعي" واحزاب اخرى له، وهذا ما اثار انزعاجا كبيرا في بعض الاوساط النقابية.وبحسب المصادر" فإن اصل الانزعاج يعود الى ان" التيار" هو الذي طلب دعم "الثنائي" بشكل رسمي قبل اكثر من اسبوعين، وهذا ما حصل امس اذ صبت كل الاصوات لصالح المرشح العوني.يذكر ان أوساط "التيار الوطني الحر" اعتبرت أن فوز فادي حنا هو تأكيد جديد على تجذّر "التيار" في مجتمعه وفي بيئته اللبنانيّة، مذكّرة بانطلاقه في النقابات والمجالس الطالبية.واعتبرت "أن الانتصار في نقابة المهندسين هو علامة على أن التيار الوطني الحر، وعلى الرغم من كل ما واجهه من 17 تشرين وحتى اليوم، لا يزال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، وتعبّر عن استنهاضه التنظيمي والشعبي".وبحسب متابعين للمعركة الانتخابية، فان حزب الله نجح في نسج تحالفٍ متين بين حركة أمل والتيّار، ونجح" التيار" في استنهاض جمهوره واقتسام الأصوات المسيحيّة (نحو 5 آلاف و300) مناصفة مع خصومه. كذلك تمكّن «الثنائي» من القفز على الصعوبات في تأمين أصوات ناخبيه في الجنوب بفعل الاعتداءات الإسرائيليّة وحشد أكثر من 2500 ناخب. وانتهت المعركة بفوزٍ كاسح للائحة حنّا التي نالت 4634 صوتاً مقابل 4129 صوتاً للائحة المرشح المنافس بيار جعارة.