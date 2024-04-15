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لبنان

وزير مقاطع "يعترف": القرار ليس بيدنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2024 | 01:30
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نقل عن وزير معتكف لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء قوله لزميل له في إحدى المناسبات الإجتماعية "ربما كان قرارنا بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء خاطئاً ودون جدوى، كون الحكومة اليوم تسيّر الأعمال بالمعنى الضيق وعدم حضورنا يعرقل بعض القضايا في وزاراتنا، ونحن في كل جلسة نرسل بالبنود الخاصة بوزاراتنا الى الأمانة العامة".
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الوزير ختم بالقول: "في كل الأحوال القرار ليس بيدنا وكل ما يحصل هو في السياسة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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