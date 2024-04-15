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لبنان

إعادة تموضع عسكري في الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2024 | 01:45
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تراجعت بشكل لافت العمليات العسكرية لـ"حزب الله" في الجنوب في اليومين الماضيين في ظل التركيز الاعلامي والسياسي على الضربات الصاروخية الايرانية ضد اسرائيل.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن "حزب الله" يستغل هذه المرحلة لاعادة تعزيز صفوفه واجراء التبديلات اللازمة ونقل العتاد الضروري تحسبا لاي تطور غير محسوب في المعركة، في حال قررت اسرائيل القيام باي ضربة ضد ايران".
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وتقول المصادر ان "حزب الله" الذي رفع في اليومين الماضيين مستوى استنفاره، يحاول عدم إغراق  جبهة الجنوب بالمقاتلين لتجنب سقوط عدد كبير من الشهداء لكنه في الوقت نفسه يقوم باجراءات لوجستية كثيرة وهذا ما يجعله يخفض مستوى التصعيد".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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