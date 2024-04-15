"القوات" في الداخلية اليوم.. ماذا في جعبتهم؟

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من المرات القليلة التي يعمد فيها المكتب الاعلامي في "القوات اللبنانية" الى نشر خبر لقاء ستعقده النائبة ستريدا جعجع، الا ان الاسبوع الماضي، وعقب جريمة قتل منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، وزع المكتب الاعلامي للنائبة جعجع دعوة لوسائل الاعلام لتغطية اللقاء الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في وزارة الداخلية بين الوزير بسام المولوي ووفد من نواب كتلة "الجمهورية القوية"، على ان يليه تصريح للنائبة جعجع.مصدر متابع أشار عبر "لبنان 24" الى ان وفد القوات اللبنانية يحمل معه تصوراً شاملاً سيعرضه على وزير الداخلية في موضوع النزوح السوري وسبل العمل على حله بأسرع وقت ممكن.