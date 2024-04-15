21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل ستردّ "في الزمان والمكان غير المناسبين"
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
15-04-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استلزم الردّ الإيراني على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق أسبوعين من التحضير. وبين الضربة والردّ عاشت تل أبيب، ومعها العالم بأسره، على أعصابهما. وهي حرب نفسية تعتمدها إيران كجزء من أدوات الحرب. وهنا يجب أن نعترف بأن طهران نجحت في هذا الجزء من الحرب أكثر من الردّ المباشر، والتي سبقته مشاورات من تحت الطاولة بينها وبين واشنطن تحت عنوان عريض ورئيسي، وهو يلخص في جزئياته الحال العامة التي تعيشها المنطقة على وقع ما يتعرّض له فلسطينيو قطاع غزة من حرب إبادة موصوفة. وفي إطار مضمون هذا العنوان يتحرّك الجميع ملتزمين في الميدان كما في السياسة ما يسمى بـ "قواعد الاشتباك"، أي على طريقة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، أو في شكل أوضح تأمين الحدّ الأدنى من الأمن لإسرائيل في مقابل اطلاق يد ايران في المنطقة بما يتناسب مع السياسة الأميركية، ولكن بعد "تدجينها" وضبط ردّات فعلها، سواء بالمباشر كما شهدنا في ردّها الصاروخي المحدود الفعالية، أو عبر حلفائها في المنطقة، الذين التزموا التعليمات ولم يشاركوا في الردّ. وكان أسهل على طهران اعتماد خيار الردّ من سوريا ولبنان، وذلك نظرًا إلى قرب المسافة بين نقاط الانطلاق ونقاط الاستهداف، مع ما يمكن أن يشكّله هذا النوع من الردود من عنصر مفاجأة ومباغتة للعدو.
Advertisement
فلو أرادت إيران توسيع إطار الردّ لكانت لجأت إلى الردّ عبر حلفائها المزودين بصواريخ من صنعها، ولما كانت أعطت إسرائيل الوقت الكافي لتجهيز وسائط المواجهة الدفاعية. وهذا ما يثبت النظرية التي تقول بأن طهران تسير بخطى بطيئة، ولكنها أكيدة وراسخة نحو "تطبيع" من نوع آخر مع الولايات المتحدة الأميركية وفق ما تراه مناسبًا لمركزية وضعيتها في المنطقة، وذلك انطلاقًا من تثبيت ما سبق أن بدأت به من خلال إعادة علاقتها الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وانتهاجها سياسة الانفتاح على جيرانها، وبالأخصّ مع دولة الامارات العربية المتحدة. وقد يكون ردّها "المدوزن" على استهداف قنصليتها في دمشق من بين الأهداف الميدانية المتبعة من خلال ما يقوم به حلفاؤها في اليمن وفي لبنان من مواجهات مباشرة تحت مسمّى "مساندة المقاومة الصامدة في غزة"، والتي ستوصل ايران في نهاية المطاف إلى أهدافها السياسية، خصوصًا أن ردّها المباشر، وعن بعد الآف الكيلومترات، لم يأتِ لمساندة غزة وأهلها في مواجهتهم آلة الموت الاسرائيلية على غرار ما يقوم به "حزب الله" من عمليات عسكرية يُردّ عليها بتدمير القرى الجنوبية وتشريد أهلها، وكذلك ما يقوم به الحوثيون بفرض سيطرتهم على حركة الملاحة التجارية البحرية في البحر الأحمر.
ولكن الأهم من هذا الردّ، الذي جاء في الزمان والمكان المناسبين"، هو ما سيلي هذه العملية، وما يمكن أن يكون عليه الردّ الإسرائيلي في حال قررت تل أبيب أن تردّ. ما هو مؤكد أن الإسرائيليين، وفق بعض التحليلات من الداخل الإسرائيلي بالذات، لن يردّوا على الردّ الإيراني لعدّة أسباب، ومن بينها أن واشنطن بدأت تمارس ضغوطها على تل أبيب حتى قبل بدء الهجوم الإيراني حتى لا تكون ردّة فعلها توريطًا لها في حرب مواجهة مفتوحة لا تسعى إليها مع إيران، وهي المشغولة بتداعيات الحرب في أوكرانيا واهتماماتها الشرق أوسطية، التي بدأت تغزو الصين أسواق دولها التجارية، فضلًا عن الهمّ الانتخابي الداخلي.
وقد يكون التقليل من إظهار حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الرد الصاروخي الإيراني من قِبل تل أبيب يهدف إلى امتصاص الصدمة الداخلية في حال قررت عدم الردّ، خصوصًا أن ثمة معلومات تحدّثت عن سوء تقدير لدى القيادة العسكرية باستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق. أمّا إذا قررت الرد فسيكون ردّها في "الزمان والمكان غير المناسبين".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
Lebanon 24
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
08:22 | 2024-04-14
14/04/2024 08:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة
13:07 | 2024-04-14
14/04/2024 01:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
04:00 | 2024-04-14
14/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقرار إسرائيل بتضررها.. ما هي أهمية قاعدة "نيفاتيم" الجوية؟
Lebanon 24
بعد إقرار إسرائيل بتضررها.. ما هي أهمية قاعدة "نيفاتيم" الجوية؟
05:48 | 2024-04-14
14/04/2024 05:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب الدخان الأسود في سماء صيدا.. اليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
سحب الدخان الأسود في سماء صيدا.. اليكم السبب (فيديو)
08:30 | 2024-04-14
14/04/2024 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
03:32 | 2024-04-15
باسيل مهنئا بفوز حنا نقيبا للمهندسين: في كل مرة تتحدون التيار هناك شباب مؤمنون بقضيته
03:32 | 2024-04-15
بعد الغارة الإسرائيلية على الضهيرة.. إليكم بالفيديو ما يقوم به الجيش
03:06 | 2024-04-15
"الخارجية": للعودة الى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
03:04 | 2024-04-15
ماذا فعل "حزب الله" بمستوطنة إسرائيلية في الجولان؟ إقرأوا هذا الخبر
03:01 | 2024-04-15
توقيف شخص في بئر حسن.. هذا ما ضُبط بحوزته
03:00 | 2024-04-15
بعد ليلة الصواريخ الإيرانية..هل ترفع واشنطن ضغوطاتها على نتنياهو لإنهاء مشكلة غزة
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
15/04/2024 10:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
15/04/2024 10:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
15/04/2024 10:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24