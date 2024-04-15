ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الإثنين، جدول جديد لأسعار المحروقات وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:-البنزين 95 أوكتان: 1,757,000 ليرة لبنانية (+4000)-البنزين 98 أوكتان: 1,795,000 ليرة لبنانية (+4000)-المازوت: 1,562,000 ليرة لبنانية (-1000)-الغاز: 935,000 ليرة لبنانية (000)