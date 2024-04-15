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لبنان

طقس ربيعي مستقر... ماذا عن الحرارة؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:07
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة، وبداية ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من فترة بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ3 درجات وتصل ذروتها يومي الاربعاء والخميس بحيث تلامس الـ30 درجة ساحلا  وفي الداخل.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة، وبداية ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من فترة بعد الظهر.
 
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس وسريع في درجات الحرارة و انخفاض نسبة الرطوبة ورياح شرقية الى شمالية شرقية ، مما يؤدي الى احتمال حدوث حرائق في المناطق الحرجية.
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع بداية انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.
-الحرارة على الساحل من 19 الى 24 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و90%.

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,09.
 
-ساعة غروب الشمس: 19,09.
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