Advertisement

لبنان

وفد نواب قوى المعارضة غادر إلى واشنطن

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1187478-638487697152245251.jpg
Doc-P-1187478-638487697152245251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادر إلى واشنطن وفد يمثل نواب قوى المعارضة يضم ميشال معوض عن كتلة "تجدد"، نديم الجميل عن كتلة الكتائب، جورج عقيص عن كتلة "الجمهورية القوية" ومارك ضو ووضاح الصادق عن كتلة "تحالف التغيير".
ويعقد الوفد خلال الأسبوع المقبل اجتماعات عدة في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، والكونغرس، ومراكز دراسات، وصندوق النقد الدولي، ومع مجموعات لبنانية أميركية بهدف إيصال وجهة نظر المعارضة في ملفات عدة أهمها وضع الحرب في جنوب لبنان وغزة في ظل خطر توسعها، ملف رئاسة الجمهورية، وملف النزوح السوري.
Advertisement
كما يعقد الوفد سلسلة لقاءات تتعلق بالوضع الاقتصادي المالي والإصلاحات المرتبطة به. وسيستهل زيارته بلقاء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السابق ديفيد هيل، وحضور دعوة العشاء التي يقيمها على شرفهم عضو الكونغرس اللبناني الأصل ورئيس لجنة الصداقة النيابية الاميركية-اللبنانية دارين لحود.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:32 | 2024-04-15
03:32 | 2024-04-15
03:06 | 2024-04-15
03:04 | 2024-04-15
03:01 | 2024-04-15
03:00 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24