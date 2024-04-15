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لبنان

إرجاء حفل تدشين إعادة تأهيل محطة مياه الضخ الرئيسية في الناعمة

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:22
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تم تأجيل حفل تدشين إعادة تأهيل محطة مياه الضخ الرئيسية في الناعمة، الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم، بدعوة من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف الى موعد يحدد لاحقا.
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