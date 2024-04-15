إرجاء حفل تدشين إعادة تأهيل محطة مياه الضخ الرئيسية في الناعمة

تم تأجيل حفل تدشين إعادة تأهيل محطة مياه الضخ الرئيسية في الناعمة، الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم، بدعوة من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف الى موعد يحدد لاحقا.

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