بدء اللقاء التشاوري بين ميقاتي والوزراء في السرايا (صور)

بدأ اللقاء التشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في السرايا، وقد شارك فيه وزراء الخارجية عبدالله بو حبيب، المهجرين عصام شرف الدين، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، التربية عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، البيئة ناصر ياسين، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الاتصالات جوني القرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة محمد وسام المرتضى، الداخلية بسام المولوي، السياحة وليد نصار، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، العمل مصطفى بيرم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

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