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لبنان

"التجمع الديموقراطي": للابتعاد عن الخطاب الطائفي

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:40
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دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان ، "القوى السياسية الطائفية و المذهبية، الى التخلي عن خطاب الشحن الطائفي، الذي يذكرنا بمقدمات الحرب الاهلية البائدة"، وشدد  على "أهمية تمتين الوحدة الداخلية بين اللبنانيين، وبناء دولة المواطنة والديموقراطية والعدالة الإجتماعية ، الكفيلة وحدها بإخراج اللبنانيين من نفق الفتن الطائفية والإحتراب الأهلي البشع و المقيت"، مشيرا  الى ان "أركان الدولة كافة من دون استثناء، يتوحدون دفاعا عن مصالحهم ومحاصصاتهم الطائفية و الحزبية و المناطقية، في الوقت الذي يحاولون فيه، شد العصب الطائفي واثارة الفتن المذهبية".
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