"التجمع الديموقراطي": للابتعاد عن الخطاب الطائفي

دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان ، "القوى السياسية الطائفية و المذهبية، الى التخلي عن خطاب الشحن الطائفي، الذي يذكرنا بمقدمات الحرب الاهلية البائدة"، وشدد على "أهمية تمتين الوحدة الداخلية بين اللبنانيين، وبناء دولة المواطنة والديموقراطية والعدالة الإجتماعية ، الكفيلة وحدها بإخراج اللبنانيين من نفق الفتن الطائفية والإحتراب الأهلي البشع و المقيت"، مشيرا الى ان "أركان الدولة كافة من دون استثناء، يتوحدون دفاعا عن مصالحهم ومحاصصاتهم الطائفية و الحزبية و المناطقية، في الوقت الذي يحاولون فيه، شد العصب الطائفي واثارة الفتن المذهبية".

Advertisement