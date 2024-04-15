نائب يتحضر لدخول القفص الذهبي.. وهذا موعد زفافه

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يتحضر النائب ميشال المرّ للزواج من خطيبته الآنسة فريديريكا فرام، يوم السبت الواقع فيه 25 أيار.وبحسب بطاقات الدعوة التي وزعت فان حفل الزفاف سيقام في SEASIDE ARENA في بيروت.