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لبنان

توقيف شخص في بئر حسن.. هذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:01
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تواجد أحدهم في محلّة بئر حسن.
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 على الفور، أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد هويّته، وتوقيفه.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه يُدعى:

ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة، ومحاولة قتل.
بتاريخ 8/04/2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة أعلاه. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حبّة بنية اللون يُرجَّح أنّها من مادّة حشيشة الكيف، وظرف نايلون يستخدم للمخدّرات، و"شفرة" ذات قبضة بلاستيكية زرقاء اللون، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
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