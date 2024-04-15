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لبنان

ماذا فعل "حزب الله" بمستوطنة إسرائيلية في الجولان؟ إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:04
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علّق رئيس مجلس مستوطنة كتسرين الإسرائيليّة في الجولان السوري المُحتل على القصف الذي استهدف المنطقة مؤخراً من قبل "حزب الله".

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وقال يهودا ديوا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ المستوطنة شهدت معجزة كبيرة تمثلت في أنّ الصاروخ الذي استهدفها سقط في منطقة مفتوحة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

ويتابع: "لقد تلقينا بالفعل تحذيراتٍ مؤخراً بشأن إمكانية إطلاق صواريخ باتجاهنا قبل السبت، وقد قمنا بالإستعداد لذلك. عند الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، صدر إنذار ثم سقط الصاروخ الذي على حدّ علمنا انطلق من الأراضي اللبنانية".

وأردف: "نحن في حالة تأهب منذ 7 تشرين الأول الماضي، وكانت هناك إنذارات بالفعل، لكن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ داخل المستوطنة وتحديداً بين مؤسسة تعليمية ومنازل سكنية".

ولفت ديوا إلى أن بعض القاطنين في المساكن هم مقيمون منذ فترة طويلة، ويستغرقون وقتاً للوصول إلى مساحة محمية، وتابع: "لا بد أن أشير إلى السلوك المنضبط الذي أبداه الأهالي الذين التزموا بالتعليمات وبالتالي تم تجنب الكارثة
وحول ما يحدث في المدينة صباح اليوم، قال رئيس المجلس: "إن روتين الاستعداد مستمر في كتسرين، لكن معظم السكان توجهوا إلى أماكن عملهم. ولكن، وبحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، فإن النشاط التعليمي معطل لحين صدور التعليمات الجديدة".

وطالبت دوا بإدراج كتسرين والمجلس الإقليمي للجولان ضمن فئة "مستوطنات خط التماس"، وقال: "ليس من المنطقي أن الدولة لم تدرج مستوطنات الجولان في خانة مناطق التوتر. نتوقع أن يحصل هذا قريباً وهذا أمر منطقي". (رصد لبنان24)


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