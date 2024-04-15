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لبنان

"الخارجية": للعودة الى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:06
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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بقلق شديد الاحداث والتطورات الاخيرة في الشرق الاوسط، بعد ان وصلت المنطقة برمتها الى حافة الهاوية. يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن الدولي ٢٧٢٨ لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة الى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.  
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تدعو الوزارة مجددا الى وقف التصعيد، والتهديد بشن الحرب والاعمال العسكرية الانتقامية بكافة اشكالها، والعودة الى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،  الرادع الوحيد لتجنب تبعات انفجار الشرق الاوسط برمته، مما يهدد السلم والامن الاقليميين.
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