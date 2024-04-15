أحدهم حالته خطيرة.. هذا ما حدث مع جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود من لواء غولاني، أحدهم بحالة خطيرة، في انفجار لغم بمركبتهم قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت "الجزيرة".

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