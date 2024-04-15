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لبنان

أحدهم حالته خطيرة.. هذا ما حدث مع جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:42
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود من لواء غولاني، أحدهم بحالة خطيرة، في انفجار لغم بمركبتهم قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت "الجزيرة". 
 
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