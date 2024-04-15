Advertisement

لبنان

بالصورة.. توقيف آلية لـ"اليونيفيل" في حي السلم بالضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
15-04-2024 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1187537-638487762333180580.jpg
Doc-P-1187537-638487762333180580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات عن توقيف آلية لقوات "اليونيفيل" كانت دخلت صباحاً إلى حي السّلم عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وذكرت المصادر أنّ الآلية تحمل لوحة ديبلوماسية وما ساهم بوصولها إلى داخل المنطقة المذكورة هو خللٌ بنظام تحديد المواقع "GPS". 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
جولة لقائد اليونيفيل على مناطق المواجهات: لوقف الأعمال العدائيّة
lebanon 24
15/04/2024 13:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل تُحذر: خطر التصعيد حقيقي ولا يوجد حل عسكري للمواجهة
lebanon 24
15/04/2024 13:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح مفاجئ من اليونيفيل بعد استهدافهم مؤخرًا.. كيف علّقت على سبب الإنفجار؟
lebanon 24
15/04/2024 13:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لمنسقة الأمم المتحدة و"اليونيفيل": لوقف الأعمال العدائية في إطار الـ1701 وتجنّب المزيد من التصعيد
lebanon 24
15/04/2024 13:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24

اليونيفيل

حي السلم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2024-04-15
06:00 | 2024-04-15
05:57 | 2024-04-15
05:57 | 2024-04-15
05:56 | 2024-04-15
05:39 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24