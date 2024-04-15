أفادت المعلومات عن توقيف آلية لقوات "اليونيفيل" كانت دخلت صباحاً إلى حي السّلم عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المصادر أنّ الآلية تحمل لوحة ديبلوماسية وما ساهم بوصولها إلى داخل المنطقة المذكورة هو خللٌ بنظام تحديد المواقع "GPS".