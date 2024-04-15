عن "إجتماع الحكومة".. ماذا قال وزير الشباب والرياضة؟

صرّح وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس حول ظروف وموضوع اجتماع الحكومة، إن بصيغة جلسة او على شكل اجتماع تشاوري، وقال: إذا لم تجتمع الحكومة في هكذا ظروف وتتخذ إجراءات قانونية وقائية لتحصين الوضع امنياً واقتصاديا ووضع خطة للتعامل مع مخاطر النزوح و التنزيح ورفعها إلى المجتمع الدولي والمنظمات التي ترعى شؤون النارحين، فمتى تجتمع؟ وماذا ننتظر أكثر؟ وما البديل عن ان نتحمل جميعا المسؤولية في هذه الاحوال الدقيقة؟

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أضاف: "كل الرهان على ان نستعيد الثقة ونؤكد البقاء معاً لخدمة الوطن".

وعن معيار الاتحاد الأوروبي عن المناطق الآمنة في سوريا قال: "على المجتمع الدولي ان يعرف ان المناطق الآمنة في لبنان مهددة بسبب النزوح السوري غير القانوني".