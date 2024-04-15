Advertisement

لبنان

رئيس نقابة عمال بلدية النبطية: تجديد الاضراب يوم الاربعاء

Lebanon 24
15-04-2024 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1187560-638487787530101451.jpeg
Doc-P-1187560-638487787530101451.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية مازن منير نحلة أنه "عطفاً على البيان السابق الصادر عن النقابة، وبعد عقد المجلس التنفيذي جلسته الثانية تقرر  التشدد بالمطالبة بإعطاء حقوق العاملين في البلديات والمساواة مع موظفي القطاع العام، وتجديد الاضراب لمدة اسبوع آخر بدءا من يوم الأربعاء 17 الحالي، على ان يتم تمديده لاحقا".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2024-04-15
06:00 | 2024-04-15
05:57 | 2024-04-15
05:57 | 2024-04-15
05:56 | 2024-04-15
05:39 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24