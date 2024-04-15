رئيس نقابة عمال بلدية النبطية: تجديد الاضراب يوم الاربعاء

أعلن رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية مازن منير نحلة أنه "عطفاً على البيان السابق الصادر عن النقابة، وبعد عقد المجلس التنفيذي جلسته الثانية تقرر التشدد بالمطالبة بإعطاء حقوق العاملين في البلديات والمساواة مع موظفي القطاع العام، وتجديد الاضراب لمدة اسبوع آخر بدءا من يوم الأربعاء 17 الحالي، على ان يتم تمديده لاحقا".

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