ملثمون أطلقوا النار بشكل كثيف على سيارة... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ملثمين أطلقوا النار بكثافة على سيارة رباعية دفع، في مدينة صور.

وعلم أنّ إطلاق النار سببه خلاف قديم، تطوّر اليوم.