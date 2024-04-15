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لبنان

ملثمون أطلقوا النار بشكل كثيف على سيارة... ما السبب؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 05:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ملثمين أطلقوا النار بكثافة على سيارة رباعية دفع، في مدينة صور.
 
 
وعلم أنّ إطلاق النار سببه خلاف قديم، تطوّر اليوم.
 
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