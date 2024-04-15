23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملثمون أطلقوا النار بشكل كثيف على سيارة... ما السبب؟
Lebanon 24
15-04-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ملثمين أطلقوا النار بكثافة على سيارة رباعية دفع، في مدينة صور.
وعلم أنّ إطلاق النار سببه خلاف قديم، تطوّر اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار بين لبناني وسوريين.. هذا ما جرى في صور!
Lebanon 24
إطلاق نار بين لبناني وسوريين.. هذا ما جرى في صور!
15/04/2024 13:23:59
15/04/2024 13:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة وإقفال طريق وإطلاق نار... شاهدوا بالصور ما حصل في الدكوانة
Lebanon 24
سرقة وإقفال طريق وإطلاق نار... شاهدوا بالصور ما حصل في الدكوانة
15/04/2024 13:23:59
15/04/2024 13:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية إطلاق نار جنوب نابلس.. وأنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين(صورة)
Lebanon 24
عملية إطلاق نار جنوب نابلس.. وأنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين(صورة)
15/04/2024 13:23:59
15/04/2024 13:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إطلاق نار على منزل وسيارة فجر اليوم
Lebanon 24
بالصور.. إطلاق نار على منزل وسيارة فجر اليوم
15/04/2024 13:23:59
15/04/2024 13:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صور
إطلاق نار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
Lebanon 24
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
08:22 | 2024-04-14
14/04/2024 08:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة
13:07 | 2024-04-14
14/04/2024 01:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب الدخان الأسود في سماء صيدا.. اليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
سحب الدخان الأسود في سماء صيدا.. اليكم السبب (فيديو)
08:30 | 2024-04-14
14/04/2024 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادًا للردّ الإسرائيلي على إيران.. ما هي الأهداف التي سيتم ضربها؟
Lebanon 24
استعدادًا للردّ الإسرائيلي على إيران.. ما هي الأهداف التي سيتم ضربها؟
14:00 | 2024-04-14
14/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
06:00 | 2024-04-15
15/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:51 | 2024-04-15
ميقاتي خلال لقاء تشاوري مع الوزراء: إسرائيل تجرّ المنطقة إلى حرب ولن نقبل بأن تُستباح أجواؤنا
06:00 | 2024-04-15
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
05:57 | 2024-04-15
بالشراكة مع "اليونيسف".. هذا ما فعلته مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في زوطر
05:57 | 2024-04-15
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاربعاء
05:56 | 2024-04-15
وزير إسرائيلي يتحدّث عن "الحزب": فشلنا معه
05:39 | 2024-04-15
مدير عام الإقتصاد يُطمئن اللبنانيين.. ماذا أعلن عن توافر المواد الغذائية والبنزين؟
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
15/04/2024 13:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
15/04/2024 13:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
15/04/2024 13:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24